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‘Çalgı Çengi İkimiz’
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‘Çalgı Çengi İkimiz’ son bir yılın en iyi açılışını yaptı

Ahmet Kural ile Murat Cemcir, “İşin alametifarikası ‘Düğün Dernek’ filmlerinde miydi yoksa kendilerinde mi?” sorusuna yeni filmleri ‘Çalgı Çengi İkimiz’ ile cevap verdi. Hafta sonunda 593 bin kişinin izlediği filmi son bir yılın en iyi açılışını yaptı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:25:39 Güncelleme: 10:27:14

Ahmet  Kural ile Murat Cemcir’in 5 yıl önce sinemaya adım attıkları ‘Çalgı Çengi’nin ikincisi ‘Çalgı Çengi İkimiz’in ne kadar ilgi göreceği merak ediliyordu. İlk filmin 19 bin kişiyle açılıp toplamda 60 bin kişi tarafından izlenmesinin ardından, 2013 ve 2015’te gösterime giren iki ‘Düğün Dernek’ toplam 13 milyon kişiye ulaşmıştı.

SORUNUN YANITI BELLİ OLDU

Hal böyle olunca zihinlerde “Acaba işin alametifarikası ‘Düğün Dernek’te miydi, yoksa ‘Ahmet Kural ile Murat Cemcir’de mi?” sorusu oluşmuştu. Kural ile Cemcir, bu soruya yönetmenleri ve senaristleri Selçuk Aydemir’le birlikte kurdukları yapım şirketinin ilk işi olan yeni filmleri ‘Çalgı Çengi İkimiz’ ile cevap verdi.

HER 3 SALONDAN BİRİNDE

Türkiye genelindeki olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışına rağmen Ahmet Kural ile Murat Cemcir’in hayranları ‘Çalgı Çengi İkimiz’e ilgi gösterdi. 865 salonda izleyiciyle buluşan filmi hafta sonunda 593 bin kişi izlerken son bir yılın en iyi açılışı gerçekleşti. Ahmet Kural ile Murat Cemcir’in ‘Düğün Dernek’i 40 hafta gösterimde kalmış, 572 bin kişiyle açılıp toplamda 6 milyon 980 bin, ‘Düğün Dernek 2: Sünnet’ ise 1 milyon 380 bin kişiyle açılıp 21 haftanın sonunda 6 milyon 73 bin kişiye ulaşmıştı.



'ÖLENE KADAR ÇALGI ÇENGİ ÇEKEBİLİRİZ'

‘Çalgı Çengi İkimiz’, Berlin, rotterdam, Amsterdam, duisburg, Bochum ve Viyana’da galalarla izleyiciyle buluşup büyük ilgi gördü. Ahmet Kural ile Murat cemcir, hayranlarına, “ilgi ve vefa göstermeye devam ederseniz ölene kadar ‘Çalgı Çengi’ çekebiliriz” diye seslendi.

HT MAGAZİN / Mehmet ÇALIŞKAN

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