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Eylem Toraman'dan İbrahim Toraman'a ağır suçlama

11 Ocak 2017 Çarşamba, 11:55:57

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    Avukat Eylem Yıldız Toraman, eski futbolcu olan eşi İbrahim Toraman'a şiddet gördüğü gerekçesiyle Anadolu 4. Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açmış ve uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

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    Eşinden maddi ve manevi 5 milyon lira tazminat isteyen Eylem Yıldız Toraman, oğlu ve kendisi için aylık 30 bin lira da nafaka talep etmişti.

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    Eşinin, boşanma davası açmadan önce ve sonra kendisini aldatmaya devam ettiğini savunan Eylem Toraman, İbrahim Toraman'ın gece kulübünde bir kadınla gece boyu birbirine sarılıp dans ettiğini gösteren samimi görüntülerini dava dosyasına delil olarak sundu.

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