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Evlilik birliği içerisinde bir bayanla mesajlaşıp gece kulübü için randevulaşması ve sabaha kadar eğlenmesi, yine evlilik süresinde gündüz otelde bir bayan ile gizlice baş başa yemek yemesi ve basında çıkan aldatma haberleri ortadadır. Kimi kadınları gece kulüplerinden alarak, oturduğu eve götürdüğü ve beraber olduğu öğrenilmiştir" dedi. (Günaydın)