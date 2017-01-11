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Kibariye, İbrahim Tatlıses
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Kibariye'nin İbrahim Tatlıses'le olan ilginç anısı

"Çitileye çitileye elimde yıkadım..."

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:28:54 Güncelleme: 14:41:45

Ünlü şarkıcı Kibariye'den yıllar sonra ilginç bir İbrahim Tatlıses itirafı geldi.

Bir televizyon programının jürisi olan Kibariye, yarışmacıların İbrahim Tatlıses'in ‘Acı Gerçekler' şarkısını söylemesiyle duygulandı.

Tatlıses'le yaşadığı bir anısını anlatan Kibariye, “Bir gün evime geldi. Çoraplarını yıkamamı rica etti. O zamanlar ben yeni meşhur olmuşum. Çamaşır makinem yok. Pembe bir leğenim vardı. Çitileye çitileye elimde yıkadım. Mis gibi de kokuttum. Helali hoş olsun ona” diyerek Tatlıses’e olan sevgisini dile getirdi.

 

 

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