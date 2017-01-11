Çağla Şıkel ile birlikte program sunan Alişan'ın, Instagram sayfasında paylaştığı video olay oldu.

Birbirlerine olan yakınlıklarıyla magazin dünyasında parmakla gösterilen dostluklarından birine imza atan Alişan ve Çağla Şıkel, hesaplarından yaptıkları esprili paylaşımlarla da takipçilerini güldürüyor. Zaman zaman paylaşımları tepki görse de bundan geri adım atmayan ikiliden Alişan yine çok konuşulacak bir videoya imza attı.

Alişan çekim öncesi soyunma odasında Çağla Şıkel'in burnuna doğru ayağını uzattığı videoyu Instagram hesabından "Bizimkisi bir arkadaş hikayesi" notuyla paylaştı.

İNTİKAMINI BÖYLE ALDI

Alişan'ın bu şakası üzerine güzel manken Çağla Şıkel de tepkisiz kalmayarak arkadaşı uyurken yüzüne yoğurt döktü. Şıkel, videoyu Instagram hesabı üzerinden "İntikam soğuk yenen bir yoğurttur guducum" notuyla takipçileriyle paylaştı.