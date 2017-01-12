Yıldızların imaj sırları bu kitapta

Ünlü isimlerin marka ve PR danışmanı Selim Akar, ‘İlham Kaynağım Kalbim’ adını verdiği kitabı için kolları sıvadı.
12 yıllık kariyerinde Hande Yener, Murat Boz, Murat Dalkılıç, Fatih Ürek, Emre Altuğ, Sinan Akçıl ve Yıldız Tilbe gibi isimlerle çalışan Akar, kitabında yıldızlar için yarattığı imajların hikâyelerini anlatacak.
Murat Boz’u gladyatör yapan, Fatih Ürek’i Charlie Chaplin ve Matador kılığına sokan, Murat Dalkılıç’ı hayranlarının karşısına Kendo olarak çıkaran, Yıldız Tilbe ve Hande Yener’in albüm fotoğraflarıyla dikkat çeken Akar, bu çalışmasının kariyeri boyunca çalıştığı isimlere bir teşekkür olduğunu belirtti.
HT MAGAZİN