Yıldızların imaj sırları bu kitapta

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Murat Boz’u gladyatör yapan, Fatih Ürek’i Charlie Chaplin ve Matador kılığına sokan, Murat Dalkılıç’ı hayranlarının karşısına Kendo olarak çıkaran, Yıldız Tilbe ve Hande Yener’in albüm fotoğraflarıyla dikkat çeken Akar, bu çalışmasının kariyeri boyunca çalıştığı isimlere bir teşekkür olduğunu belirtti.

HT MAGAZİN