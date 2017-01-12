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Geçtiğimiz aylarda kalça protezi ameliyatı olan ve şu an evinde istirahat eden sanatçı, ''Eskiden Zeki Müren'e yapılırdı. Her gün 'öldü' diye haberler çıkardı. Beni de Zeki Müren'e benzettiler'' diyerek, kimsenin bu haberlere inanmamasını istedi.