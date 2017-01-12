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Fatma Girik'ten 'öldü' iddialarına açıklama

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:29:22

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    Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik, hakkında çıkan hayatını kaybettiğine dair haberlere gülüp geçtiğini söyledi.

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    Geçtiğimiz aylarda kalça protezi ameliyatı olan ve şu an evinde istirahat eden sanatçı, ''Eskiden Zeki Müren'e yapılırdı. Her gün 'öldü' diye haberler çıkardı. Beni de Zeki Müren'e benzettiler'' diyerek, kimsenin bu haberlere inanmamasını istedi.

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    Fatma Girik, şu an bol bol dinlendiğini vurgulayarak, ameliyattan kaynaklı rahatsızlığının dışında herhangi bir hastalığının olmadığını belirtti. (Cadde) 

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YORUMLAR 0
  • Misafir 3 dakika önce
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  • Misafir 3 dakika önce
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