Eliz Sakuçoğlu 3 bin metrede poz verdi

Bir süredir sevgilisi Beran Benan ile birlikte İsviçre’de tatil yapan Eliz Sakuçoğlu, önceki gün yurda döndü.



Dünyanın en büyük kayak merkezlerinden birine sahip İsviçre’den ve kayak bölgesi Gstaad’tan rüya gibi fotoğraflar paylaşan Sakuçoğlu’nun, son fotoğrafı yürekleri ağza getirdi.



Dünyanın ilk yamaç köprüsü olan Glacier’e çıkan ünlü stilist, 3 bin metre yüksekliğindeki zirvede verdiği poza, "Gözünü kapat ve gör" notunu yazdı.

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