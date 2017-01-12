MAGAZİN
12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Eliz Sakuçoğlu
MAGAZİN

Eliz Sakuçoğlu 3 bin metrede poz verdi

Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, İsviçre'de 3 bin metre yüksekliğe tırmanırken, zirvede verdiği pozu takipçileriyle paylaştı

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:55:08 Güncelleme: 16:57:01

Bir süredir sevgilisi Beran Benan ile birlikte İsviçre’de tatil yapan Eliz Sakuçoğlu, önceki gün yurda döndü.

Dünyanın en büyük kayak merkezlerinden birine sahip İsviçre’den ve kayak bölgesi Gstaad’tan rüya gibi fotoğraflar paylaşan Sakuçoğlu’nun, son fotoğrafı yürekleri ağza getirdi.

Dünyanın ilk yamaç köprüsü olan Glacier’e çıkan ünlü stilist, 3 bin metre yüksekliğindeki zirvede verdiği poza, "Gözünü kapat ve gör" notunu yazdı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ünlülerin anneleri
MAGAZİN

Serdar Ortaç'ın kayınvalidesi sosyal medyayı salladı
Mert Alaş'ın olay yaratan Instagram paylaşımları
MAGAZİN

Mert Alaş'tan olay paylaşım!
Cem Yılmaz laboratuvar açılışına katıldı
MAGAZİN

Cem Yılmaz laboratuvar açılışında güldürdü!
Fatma Girik'ten 'öldü' iddialarına açıklama
MAGAZİN

Fatma Girik: Beni de Zeki Müren'e benzettiler
Burcu Esmersoy gözyaşlarını tutamadı
MAGAZİN

Burcu Esmersoy'u ağlatan haber
Ayberk Atilla kansere yakalandı
MAGAZİN

Usta sanatçıdan üzücü haber!

"Nusret’ten korkuyorum"
MAGAZİN

"Nusret’ten korkuyorum"
Ece Erken'in 1.5 milyon sevinci
MAGAZİN

1.5 milyon sevinci!