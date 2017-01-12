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Victoria Beckham en büyük pişmanlığını açıkladı!

Victoria Beckham en büyük pişmanlığının göğüslerine taktırdığı silikon olduğunu itiraf etti

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:24:22 Güncelleme: 17:31:29

Victoria Beckham’ın da kusursuz görünme uğruna yaptırdığı ve daha sonradan pişman olduğu şey varmış meğer. İşte ünlünün en büyük “keşke”si…

Eski Spice Girls üyesi şimdilerde de başarılı bir moda tasarımcısı olan Victoria Beckham, futbolcu eşi David Beckham ve çocukları Brooklyn Beckham, Harper Seven Beckham, Romeo James Beckham, Cruz Beckham tam bir mükemmel aile değil mi?

David Beckham’ın yakışıklılığı zaten dillere destan aynı şekilde Victoria Beckham’ın da muhteşem stili oldukça aşikar. Her ne kadar tepeden tırnağa bu kadar kusursuz görünseler de meğer Victoria’nın da büyük pişmanlıkları varmış.

David Beckham’ın modacı eşi Victoria’s Secret, en büyük pişmanlığının Spice Girls grubu üyesiyken göğsüne taktırdığı silikonlar olduğunu söyledi.

 

Bir moda dergisine verdiği röportajda genç nesile önerilerde bulunan Beckham, en büyük pişmanlığının Spice Girls grubu üyesiyken göğsüne taktırdığı silikonlar olduğunu söyledi. Röportajında 18 yaşındaki Victoria Beckham’a da mesaj veren ünlü isim, “Kusurlarınızı sevin. Cildinizin nefes almasını sağlayın, az makyaj yapın ve göğüslerinize kafayı takmayın” dedi.

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