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Deniz Akkaya İstanbul
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Deniz Akkaya'nın karnına demir saplandı

Model Deniz Akkaya, otoparkındaki güvenlik demirlerinin üzerine düşünce karnından ciddi bir şekilde yaralandı

12 Ocak 2017 Perşembe, 19:00:25 Güncelleme: 19:05:38

Deniz Akkaya, İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çöken otoparktaki karları temizlediği sırada büyük bir kaza geçirdi.

Güvenlik demirlerinin üzerinden uzanmaya çalıştığı sırada dengesini kaybeden Akkaya, karnından yaralandı.

Yaşadığı kazayı İnstagram hesabında paylaştığı fotoğrafla duyuran ünlü model, "Güvenlik demirlerinin üzerinden uzanmaya çalışırken bir tanesinin karnıma saplanması neticesinde büyük bir kazanın ucundan döndüm. Dikişler atıldı, bir güzel tetanoz aşısı oldum. Şimdi iyiyim" ifadelerini kullandı.

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