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Tolgahan Sayışman, nikah tarihini Almeda Abazi’nin doğum tarihine aldı

13 Ocak 2017 Cuma, 07:22:35

Tolgahan Sayışman, nişanlısı Almeda Abazi’ye sürpriz yaparak nikâh tarihini güzel oyuncunun doğum gününe aldı. Abazi, 25 yaşına basacağı 13 Şubat’ta doğum gününü gelinlik giyerek kutlayacak

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    Tolgahan Sayışman’dan nişanlısı Almeda Abazi’ye romantik hediye. Yakışıklı oyuncu, kasım ayında Abazi ile nişanlanmış ve düğün hazırlıkları için kolları sıvamıştı. 

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    Bir hafta önce nikâh işlemlerini başlatan Sayışman, gün olarak güzel oyuncunun doğum günü olan 13 Şubat’ı aldı.

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    Abazi, sevgilisinin romantik sürprizini nikâh dairesine gidince öğrendi.

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