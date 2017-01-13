MAGAZİN
Tolgahan Sayışman, nikah tarihini Almeda Abazi’nin doğum tarihine aldı
13 Ocak 2017 Cuma, 07:22:35 | Güncelleme: 08:35:34
Tolgahan Sayışman, nişanlısı Almeda Abazi’ye sürpriz yaparak nikâh tarihini güzel oyuncunun doğum gününe aldı. Abazi, 25 yaşına basacağı 13 Şubat’ta doğum gününü gelinlik giyerek kutlayacak
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Tolgahan Sayışman’dan nişanlısı Almeda Abazi’ye romantik hediye. Yakışıklı oyuncu, kasım ayında Abazi ile nişanlanmış ve düğün hazırlıkları için kolları sıvamıştı.
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Bir hafta önce nikâh işlemlerini başlatan Sayışman, gün olarak güzel oyuncunun doğum günü olan 13 Şubat’ı aldı.
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Abazi, sevgilisinin romantik sürprizini nikâh dairesine gidince öğrendi.
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‘BENİ ÇOK DUYGULANDIRDIN’
Günü aldıktan sonra Abazi ile birlikte nikâh dairesine giden Sayışman, memurun hangi günde evlenmek istediklerini sorması üzerine “13 Şubat’ta evlenmek istiyoruz” cevabını verdi.
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Şubat sonu veya mart başında evleneceklerini sanan Abazi, tarihi duyunca sevinçten havalara uçtu.
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Güzel oyuncu, sıkı sıkı sarıldığı nişanlısına “Beni çok duygulandırdın” diyerek teşekkür etti.
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Evlendikten sonra Levent’te oturacak olan Sayışman ile Abazi, yeni evlerini döşemeye başladılar.
Mehmet ÇALIŞKAN / GAZETE HABERTÜRK
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