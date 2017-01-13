MAGAZİN
13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
MAGAZİN

Amerikalı şovmen James Corden, Nusret hakkında konuştu

13 Ocak 2017 Cuma, 09:09:11

  • 1
    1 | 15

    Sosyal medyada yaptığı ilginç paylaşımlarla Türkiye'de konuşulan Nusret Gökçe, İngiliz basınına manşet olduktan sonra şimdi de ABD'de 'Late Late Show' programına konu oldu.

  • 2
    2 | 15

    İnternette fenomen haline gelen Nusret Gökçe için 'Late Late Show' programında sunucu James Corden, 'Bu adam kırmızı etin Christian Grey'i olabilir' diyerek ünlü kasabı ti'ye aldı.

  • 3
    3 | 15

    Nusret'in sosyal medyada paylaştığı et tokatladığı ve et yoğurduğu videoları izleten Corden, 'Et yoğurmanın et yoğurma isteği uyandırması çok nadirdir, kafamda evde barbekü partisi verirken böyle gözüktüğümü canlandırıyorum' diyerek izleyenleri kahkahalara boğdu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300