3 | 15

Nusret'in sosyal medyada paylaştığı et tokatladığı ve et yoğurduğu videoları izleten Corden, 'Et yoğurmanın et yoğurma isteği uyandırması çok nadirdir, kafamda evde barbekü partisi verirken böyle gözüktüğümü canlandırıyorum' diyerek izleyenleri kahkahalara boğdu.