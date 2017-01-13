Ferman Akgül'lü eğlence

Tiyatro ortamında seyircili olarak çekilen fenomen mizah programı “Güldür Güldür Show”, bol kahkahanın vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Ünlüleri Tanıyalım köşesine Ferman Akgül’ün konuk olup zorlayıcı sorulara verdiği komik cevaplarla izleyenleri gülmekten kırıp geçireceği program, “Annelerle baş etme kursuna katılan Aysel, İsmail, Yeter ve İbrahim neler öğrenecek?”, “Kendisine erkek arkadaş bulmak isteyen Burcu ve annesi Aysel aradıkları uygun erkeği bulabilecekler mi?” konulu skeçlerle devam edecek. Programın vazgeçilmez skeçlerinden Zemin Kötü’de ise kulüp başkanı Şevket, takımı Esnaf Spor’un şampiyonlar liginde başarılı olmasından dert yanarken espriler yine havada uçuşacak.

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