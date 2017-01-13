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Güldür Güldür Show
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Ferman Akgül'lü eğlence

SHOW TV’nin cuma akşamları ekranlarda kahkaha fırtınası estiren programı “Güldür Güldür Show”, Ferman Akgül’ün konuk olduğu yeni bölümüyle takipçilerine yine neşeli dakikalar yaşatacak

13 Ocak 2017 Cuma, 10:43:16 Güncelleme: 10:45:54

Tiyatro ortamında seyircili olarak çekilen fenomen mizah programı “Güldür Güldür Show”, bol kahkahanın vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Ünlüleri Tanıyalım köşesine Ferman Akgül’ün konuk olup zorlayıcı sorulara verdiği komik cevaplarla izleyenleri gülmekten kırıp geçireceği program, “Annelerle baş etme kursuna katılan Aysel, İsmail, Yeter ve İbrahim neler öğrenecek?”, “Kendisine erkek arkadaş bulmak isteyen Burcu ve annesi Aysel aradıkları uygun erkeği bulabilecekler mi?” konulu skeçlerle devam edecek. Programın vazgeçilmez skeçlerinden Zemin Kötü’de ise kulüp başkanı Şevket, takımı Esnaf Spor’un şampiyonlar liginde başarılı olmasından dert yanarken espriler yine havada uçuşacak. 

HT MAGAZİN

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