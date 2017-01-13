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Ömür Gedik
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Ömür Gedik, kedisi ölünce intiharı düşünmüş!

Şarkıcı Ömür Gedik, Arnavutköy’de görüntülendi

13 Ocak 2017 Cuma, 12:28:24 Güncelleme: 12:32:40

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gedik, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında intiharın eşiğinden söylemesiyle ilgili “Kedim öldüğünde yaşadığım olaylar beni çok yaralamıştı. ‘Ölümsüz Aşk’ şarkısını kedime yazdım. Kedimin ölümünden sonra toparlayamadım ve bir ara onun yanına gitmek istedim. ‘Bu travmadan nasıl kurtulurum’ diye birçok kitap okudum. Okuduğum bir kitapta anlatılan gökkuşağı hikâyesi benim hayata tutunmamı sağladı” dedi.

Nuri ALTUNTAŞ / HT MAGAZİN 

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