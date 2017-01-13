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Çalgı Çengi İkimiz
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‘Çalgı Çengi İkimiz’in ekibi Türkiye turnesine başladı!

Geçen hafta sonunun en çok izlenen filmi olan ‘Çalgı Çengi İkimiz’in ekibi, Avrupa’daki gösterimlerin ardından Türkiye turnesine Ankara’dan başladı

13 Ocak 2017 Cuma, 14:52:54 Güncelleme: 14:56:06

Filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile filmin yönetmeni ve senaristi Selçuk Aydemir, hayranlarıyla buluştu. Gösterim öncesi konuşan Murat Cemcir, “Altı yıl önce, birinci filmde de Ankara’ya gelmiştik. Çünkü İstanbul’da pek oynamıyordu ‘Çalgı Çengi’. Kapıda insanları beklemiştik, bizi kimse tanımıyordu. ‘Aa bunlar filmdeki çocuklar mı’ diyorlardı. İnşallah bu defaki güzel olur” dedi. Ekip, Ankara’daki gösterimin ardından aynı gün içinde Konya’da hayranlarıyla buluştu.

HT MAGAZİN

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