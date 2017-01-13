Filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile filmin yönetmeni ve senaristi Selçuk Aydemir, hayranlarıyla buluştu. Gösterim öncesi konuşan Murat Cemcir, “Altı yıl önce, birinci filmde de Ankara’ya gelmiştik. Çünkü İstanbul’da pek oynamıyordu ‘Çalgı Çengi’. Kapıda insanları beklemiştik, bizi kimse tanımıyordu. ‘Aa bunlar filmdeki çocuklar mı’ diyorlardı. İnşallah bu defaki güzel olur” dedi. Ekip, Ankara’daki gösterimin ardından aynı gün içinde Konya’da hayranlarıyla buluştu.

HT MAGAZİN