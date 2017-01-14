MAGAZİN
Sinan Akçıl Rumen şarkıcı Otilia ile görünütlendi
14 Ocak 2017 Cumartesi, 08:15:22 | Güncelleme: 08:25:08
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Justin Bieber’ın eski sevgilisi Alexandra Rodriguez’i terk ettiğini açıklayan Sinan Akçıl, aradığı aşkı Romanya’da bulmuştu.
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Ebru Şallı’dan ayrıldıktan sonra yurtdışına açılan popçu, bir süredir birlikte olduğu Rumen şarkıcı Otilia ile ilk kez görüntülendi.
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Cihangir’deki Hazine’de geç saatlere kadar eğlenen ikili, çıkışta objektiflere yakalandı.
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Mekândan aynı ciple ayrılan Akçıl ve Otilia, flaşlar patlayınca panikledi. Akçıl eliyle yüzünü gizlemeye çalıştı.
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Gazetecileri atlatmak için kuralları hiçe sayıp aşırı hız yapan şoför, Maslak’ta özel bir siteye girerek izini kaybettirdi.
HT MAGAZİN / Nuri ALTUNTAŞ
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