MAGAZİN
14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
MAGAZİN

Sinan Akçıl Rumen şarkıcı Otilia ile görünütlendi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 08:15:22

  • 1
    1 | 11

    Justin Bieber’ın eski sevgilisi Alexandra Rodriguez’i terk ettiğini açıklayan Sinan Akçıl, aradığı aşkı Romanya’da bulmuştu.

     

  • 2
    2 | 11

    Ebru Şallı’dan ayrıldıktan sonra yurtdışına açılan popçu, bir süredir birlikte olduğu Rumen şarkıcı Otilia ile ilk kez görüntülendi.

  • 3
    3 | 11

    Cihangir’deki Hazine’de geç saatlere kadar eğlenen ikili, çıkışta objektiflere yakalandı.

     

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300