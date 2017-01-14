MAGAZİN
14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Seren Serengil
MAGAZİN

Seren Serengil'in eski eşi Musa Melih Aytun'a silahlı saldırı

Beşiktaş'ta şarkıcı Seren Serengil'in eski eşi Musa Melih Aytun bir gece kulübünde silahlı saldırıya uğradı. Aytun saldırı sonucu bacağından yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli ise kayıplara karıştı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

14 Ocak 2017 Cumartesi, 09:51:22 Güncelleme: 10:00:15 DHA

Olay Beşiktaş, Ulus, Adnan Saygun Caddesi, Ulus Parkı içindeki bir gece kulübünde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece kulübüne gelen bir kişi, Musa Melih Aytun'un yanına gelerek dışarı çıkmasını istedi. Dışarı çıkmak istemeyen Aytun ile süpheli arasında arbede yaşandı. Bu sırada silahını çıkaran şüpheli kişi silahla Aytun'un bacağına ateş ederek gece kulübünden ayrıldı.

GECE KULÜBÜ BOŞALTILDI

Olayın ardından içerideki vatandaşlar eğlence mekanından tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bacağından hafif şekilde yaralanan Aytun, Ulus'taki özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.



POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı gece kulübünde delil araştırması yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Gece kulübünde yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişi gece kulübünün kapısından girerek Musa Melih Aytun'un masasına geldiği görülüyor. İkili arasında kısa süre yaşanan tartışmanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından şüpheli kişi sakinleştirilmeye çalışılıyor. Bu sırada Aytun'un telefonla birisi ile görüştüğü görülüyor. Görüşmenin ardından ayağa kalkan Aytun'a şüpheli kişinin ayağına ateş açıyor. Olayın ardından ise gece kulübünde eğlenenlerin panikle etrafa kaçıştığı kameralara yansıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Öykü Karayel'in yeni işi
MAGAZİN

Ünlü oyuncunun yeni işi

Sinan Akçıl Rumen şarkıcı Otilia ile görünütlendi
MAGAZİN

Aşkın fotoğrafı
Zayıflayan ünlüler
MAGAZİN

Sibel Can 200 kilo verdi!
Ünlülerin çocukluk halleri
MAGAZİN

Onu şimdi tanımayan yok!
İlker Kaleli hastanelik oldu
MAGAZİN

İlker Kaleli hastanelik oldu
Özge Borak dua istedi
MAGAZİN

Özge Borak dua istedi
Irak'ta İbrahim Tatlıses hayranlarını buluşturan çay ocağı
MAGAZİN

Irak'ta Tatlıses hayranlarını buluşturan çay ocağı
Tuğba Özerk'ten Deniz Akkaya’ya 100 bin TL’lik dava
MAGAZİN

100 bin TL’lik dava