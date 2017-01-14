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Aleyna Tilki ve ailesine sorgu

14 Ocak 2017 Cumartesi, 10:10:56

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    Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'nin ailesi tarafından bakıma muhtaç yaşta çalıştırılarak istismar edildiği ihbarı yapıldı.

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    Kimliği belirsiz kişi, 16 yaşındaki Tilki'nin hem cinsel istismara maruz bırakıldığı, hem de alkol gibi zararlı maddelerin kullanıldığı ortamlarda bulundurularak kişisel gelişiminin zarar görmesine neden olunduğunu iddia etti.

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    SAVCI KARŞISINA ÇIKTI

    İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne gelen Tilki ve ailesinin 1 saat boyunca soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu.

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