Ahu Türkpençe 'Dağ 2' filmiyle 2 ödül kazandı

2016'nın en çok izlenen filmi olan 'Dağ 2' filminde yer alan Ahu Türkpençe, hem Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği hem de Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından ödüle layık görüldü.



'Dağ 2' filminde performası sayesinde bir gecede iki ödül alan 40 yaşındaki Türkpençe, ödüllere layık görüldüğü için oldukça mutlu olduğunu söyledi.



Başrollerini Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli'nin paylaştığı Dağ 2, devam filmi olmakla birlikte izleyicilerine bağımsız bir hikayeyi anlatıyor. Dağ 2’de sınır ötesi gizli operasyonlara gönderilen yedi kişilik bir timin, “Fırtına Getiren”in öyküsü anlatılıyor.

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