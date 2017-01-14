Müzisyen Kaan Boşnak gözaltına alındı

Müzisyen Kaan Boşnak ile bağlı bulunduğu ve bir süredir hukuki sorunlar yaşadığı Fono Müzik arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı.



Boşnak'ın avukatı Sedef Erken, twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:



"Müvekkilim Kaan Boşnak bir süredir hukuki sorunlar yaşadığı Fono Müzik şirketinin tehdit şikayeti sebebiyle konser için gittiği Bandırma'da sabah 05:30'da gözaltına alınmıştır. İfadesinin alınıp serbest bırakılmasını bekliyoruz. Konuyla ilgili hukuki takip tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu açıklama müvekkilim Kaan Boşnak'ın isteği üzerine yapılmıştı. Fono Müzik ve Burak Güngörmüş özür dilemeli. Yoksa müzisyen olarak geleceği tehlikede. Bir müzisyeni gözaltına aldırmak afedilir şey değil."

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