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Burcu Esmersoy
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Burcu Esmersoy’dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Burcu Esmersoy, Tuna Aksu'dan ayrılığının ardından konuştu: "Bir kez evlendim yeter. Ben domatesli pilav seviyorum, salçalı pilav yemem. Çünkü onunla mutlu olamam"

14 Ocak 2017 Cumartesi, 16:08:15 Güncelleme: 16:11:11

Evlilik teklifi aldığı sevgilisi Tuna Aksu’dan ayrılan Burcu Esmersoy’dan şaşırtan bir açıklama geldi. Bir buçuk yıl birliktelik yaşadığı Tuna Aksu’dan ayrılık kararı alan Esmersoy, evliliğe sıcak bakmadığını ve tekrar evlenmek istemediğini söyledi.

2006’da evlendiği İtalyan Massimo Cusimano’dan ihanet yüzünden boşanan Esmersoy, “Artık mutsuz olduğumu düşündüğüm yerden kaçıyorum. Evlilik teklifi beklentim hiçbir zaman olmadı. Bir kez evlendim yetti. Ben domatesli pilav seviyorum, salçalı pilav yemem. Çünkü onunla mutlu olamam” dedi.

Esmersoy, yöneticilik yapan Cusimano’dan ayrılık sürecinde ihanete uğradığını açıklamış, Cusimano ise “Esmersoy’u ilgisizlikle suçlamıştı. (Milliyet)

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