Ebru Yaşar büyük tehlike atlattı

Hafta sonunu geçirmek için, eşi Necat Gülseven'le birlikte Ömerli'deki çiftliklerine giden Ebru Yaşar tatsız bir olay yaşadı.

Ünlü şarkıcı ve eşi bahçeye girer girmez büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Çift, çardaklarının yerle bir olduğunu gördü.

Ebru Yaşar, çöken çardağın videosunu Instagram hesabında da paylaştı. Yoğun kar yağışı sonrası, üzerindeki birikintiyi taşıyamayan çatının çöktüğünü gören Ebru Yaşar ve Necat Gülseven; "Kar bizi de vurdu ama Allah beterinden saklasın. Altında biz ya da bir başka can da olabilirdi. Çok şükür büyük tehlike atlatıldı" dedi. Ebru Yaşar yerle bir olan çardağın videosunu instagram hesabından paylaştı.