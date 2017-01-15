Oben BUDAK: Nusret Gökçe ABD’de şube açsa kapıda kuyruk olur

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Ünlü şef Nusret Gökçe bu hafta internet fenomeni olmanın keyfini çıkardı. Nusret’in meşhur tuz dökme hareketi ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında taklit edildi, hatta emojisi bile yapıldı. Bu şöhret Nusret’i nasıl etkiler, ticari bir başarıya dönüşmesi mümkün olur mu?