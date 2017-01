Oben BUDAK: Nusret Gökçe ABD’de şube açsa kapıda kuyruk olur

2 | 12

Reşat BALCIOĞLU: Nusret’i tanımam bir kere dükkânına gitmişliğim vardır. Et seven, et ürünlerini bolca tüketen birisi olarak Nusret’in tarzı açıkçası benim iştahımı kapatıyor. Bana itici geliyor. Farklı olayım derken tepki çeken biri haline geliyorsunuz. Nusret’i hiç sempatik bulmuyorum, hatta itici buluyorum.