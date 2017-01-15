Şafak Pekdemir, krize meydan okudu işletmeciliğe soyundu

15 Ocak 2017 Pazar, 12:14:46 | Güncelleme: 12:19:33
1
1|9
Ticarete atılan oyuncular kervanına katılan Şafak Pekdemir, ekonomik krize meydan okudu.
2
2|9
Döviz kurunun yükselmesi nedeniyle mekânlar güçlükle ayakta dururken, ünlü oyuncu yakın dostu Burak Denizci’yle beraber Çukurcuma’da bir otel terasına meyhane açarak işletmeciliğe adım attı.
3
3|9
“Hoş sohbetlere ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde gıda sektörüyle ilgili yatırım yapmak sıcak yaklaştığım bir fikirdi” diyen Pekdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kriz diye tabir edilen durumun gençlerin fikirlerine ve girişimlerine engel olacağına inanmıyorum. Kriz bana engel olamaz. İnadına gezip tozmalıyız.”
HABERİN DEVAMI
4
4|9
‘OYUNCULUĞU BIRAKMAM’
10 Mart’ta yapımcılığını Cem Yılmaz’ın üstlendiği ‘Deli Aşk’ filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan Pekdemir, oyunculuğu hiçbir zaman geri plana atmayacağını belirtti ve ekledi: “Ne yaparsam yapayım oyunculuk, hayatım boyunca bırakabileceğim bir şey değil.
5
5|9
Fikirlerimi hayata geçiriyor olmam mesleğimden vazgeçebileceğim anlamına asla gelmiyor. Yalnızca oyunculuk dışında kafa dağıtabileceğim bir kaçış noktasına ihtiyaç duyuyordum. 2 sezonluk çok yoğun bir dizi temposundan çıktım. Şu an yeni projeleri değerlendirme ve senaryo okuma aşamasındayım.”