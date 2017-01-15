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Şafak Pekdemir, krize meydan okudu işletmeciliğe soyundu

15 Ocak 2017 Pazar, 12:14:46

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    Ticarete atılan oyuncular kervanına katılan Şafak Pekdemir, ekonomik krize meydan okudu.

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    Döviz kurunun yükselmesi nedeniyle mekânlar güçlükle ayakta dururken, ünlü oyuncu yakın dostu Burak Denizci’yle beraber Çukurcuma’da bir otel terasına meyhane açarak işletmeciliğe adım attı.

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     “Hoş sohbetlere ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde gıda sektörüyle ilgili yatırım yapmak sıcak yaklaştığım bir fikirdi” diyen Pekdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kriz diye tabir edilen durumun gençlerin fikirlerine ve girişimlerine engel olacağına inanmıyorum. Kriz bana engel olamaz. İnadına gezip tozmalıyız.”

     

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