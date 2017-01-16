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Barış Üregül, düğünün ardından şu açıklamayı yaptı: “Düğünün burada yapılmasını eşim Asya istedi. Onun annesiyle babası da burada evlenmiş. Çok ısrar etti, kıramadım. Aileler arasında gizli bir düğün yapalım dedik aslında... Babamın da görmesini isterdim, onun üzüntüsünü yaşıyorum. Burayı sağlığında babamla birlikte gelip tutmuştuk. Düğünü görmek nasip olmadı.”