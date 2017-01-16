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Ece Erken'den Erhan Çelik açıklaması

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:09:53

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    Ece Erken, Erhan Çelik’le aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi.

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    Erhan Çelik’le Gülben Ergen’in evliliğinin bitmesine yol açtığı dedikodularını yalanlayan sunucu, “Benim kimseyle ilişkim yok” dedi. Erken, şunları söyledi: “Bu iddia tamamen asılsız. Ben, kendi ayakları üstünde durmaya çalışan bir kadınım. Hayatım, işim ve oğlum. Sadece işimle ilgileniyorum.”

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    Erken ayrıca sosyal medya hesabından da şu açıklamayı yaptı: "Benden izin alınarak paylaşılmış oğlumun fotoğrafı ve sadece bey diye hitap edip, iş konuştuğum birine platonik aşık yaptınız, yuva yıktırdınız! pardon siz hangi kafayı yaşıyorsunuz! manyak mısınız!"

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