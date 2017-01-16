Melek kaçırılıyor

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Yeşim, Celal’e DNA testi yaptırdığını, Melek’le arasındaki gerçeği bildiğini söyler. Yeşim bu sırrı yıllardır sakladığı için Celal’e çok öfkelidir. Melek’in Celal’le arasını bozmak ister ve Sarp’la Melek’in ilişkisini söyler. Celal duyduklarına inanamaz, çılgına döner. Sarp’ın derhal Davut’un deposuna getirilmesini emreder. Melek bavullarını toplamış, seyahate çıkmak üzeredir. Celal’le yaşananlardan sonra uzaklaşmaya ihtiyacı vardır. Sarp’ı arar, iki bileti olduğunu söyleyip kendisiyle gelmesini ister.