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Kıvanç Tatlıtuğ
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Kıvanç Tatlıtuğ para basıyor

Rol aldığı diziden haftada 130 bin lira alan Kıvanç Tatlıtuğ, bir jean firmasıyla 2 milyon dolara anlaştı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:26:39 Güncelleme: 10:30:36

Film ve dizilerin yanı sıra Reklamların da aranan yüzlerinden yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yer aldığı projelerle para basmaya devam ediyor.

Takvim'de yer alan habere göre, 3 yıl boyunca bir jean firmasının reklamlarında boy gösteren Tatlıtuğ, toplam 1 milyon 750 bin doları (yaklaşık 6 buçuk milyon lira) cebine koymuştu. Reklamlarında geçtiğimiz yıl Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in yer aldığı marka, son olarak da İlker Kaleli ile 1 milyon liraya el sıkıştı.

PARA BASIYOR... 

Bu sezon rol aldığı dizisinden haftada 130 bin lira alan oyuncunun, Ünlü jean markasının reklamlarında oynamak için ise 2 milyon dolara (yaklaşık 7 buçuk milyon lira) anlaştığı konuşuluyor.

TOPLAM 12 MİLYON!

Rol aldığı diziden bir sezonda yaklaşık 4 milyon 600 bin lirayı cebine koyan Kıvanç Tatlıtuğ, iddiaya göre 2017'deki ilk reklam anlaşması için de 7 buçuk milyon liraya el sıkıştı.

Ünlü oyuncu, sadece bu iki projeyle de 2017'de yaklaşık 12 milyon liralık bir kazanç elde edecek.

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