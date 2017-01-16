Bülent Emin Parlak ve Burcu Gönder, uzun bir aradan sonra bir davette ortaya çıktı. Burcu Gönder'in aldığı fazla kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz aylarda Lisa adını verdikleri kız çocuklarını kucaklarına alan Bülent Emin Parlak ve Burcu Gönder, uzun bir aradan sonra bir davette ortaya çıktı.
8 ay önce bebeklerini kucaklarına alan ikiliden Burcu Gönder'in aldığı fazla kilolar ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu, saçlarına yaptırdığı kahkülle de yeni imajıyla objektiflere poz verdi. (Akşam)