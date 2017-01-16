Yabancı modellerden Türkiye çağrısı

Türkiye'de modellik yapan dünyaca ünlü modellerden örnek ve duygulandırıcı davranış. Yaşanan üzücü olaylardan dolayı ülkenin imajının sarsılmaması için ünlü modeller bir araya gelip video hazırladılar.



Videoda İngilizce "Korkmayın Türkiye'ye gelin. Burada hayat güzel. Biz sokaktayız ve güvendeyiz. Türkiye'yi seviyoruz" dediler.



Videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Video kısa sürede büyük ilgi gördü. Flash Model öncülüğünde hazırlanan videoda başta Biscolata erkeği olarak tanınan İspanyol Carlos Martin olmak üzere, Rus Daria Parshina ve Alina Semerukhina, Belçikalı Toni, Amerikalı Nicole Meyer, Hollandalı Michelle Wiegman, Rus Andrey Polyanin, Ukraynalı Daryna Cherkasova, Sırp Tijana Serenac ve Türk model Gökhan Aydıner'in mesajları yer alıyor.

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