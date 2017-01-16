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Sıla, ‘Heybeden Şarkılar’la İstanbul’u salladı

Pop müziğin sevilen seslerinden Sıla’nın ‘Heybeden Şarkılar’ konserlerinin ilk ayağı, 13 ve 14 Ocak’ta Maslak Tim Show Center’da gerçekleşti

16 Ocak 2017 Pazartesi, 13:28:00 Güncelleme: 13:29:40

Özel bir seçkiyle sahneye çıkan Sıla, 9 yıllık müzik kariyerinde yayınladığı 6 stüdyo albümde yer alan şarkılarını dinleyicileriyle bir ağızdan seslendirdi. ‘Dağınık Yatak’ ve ‘Gönlümün Efendisi’ şarkılarını ilk kez sahnede seslendiren Sıla, bir ilke de Riff Cohen’in Fransızca seslendirdiği ‘Helas’ şarkısını sahneye taşıyarak imza attı. Ünlü şarkıcı, aramızdan ayrılışının 21. yılında usta müzisyen Onno Tunç’un anısına da ‘Sen Ağlama’yı söyledi.

HT MAGAZİN

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