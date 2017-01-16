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Begüm Kütük
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Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler’in romantizm savaşı

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu’nun Begüm Kütük ile Hakan Meriçliler’in romantizm savaşına tutuşan evli bir çifti canlandırdıkları ‘1000’de 1 Gece Diyalogları’ adlı yeni oyunu, önceki akşam prömiyer yaptı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:03:43 Güncelleme: 16:06:04

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu’nun ilişkiler ve evliliklerde yaşanan bilindik sorunların yanı sıra, geleneksel anlayış ile modern düşüncenin zıtlığını mizahi bir bakış açısıyla anlatan yeni oyunu ‘1000’de 1 Gece Diyalogları’, önceki akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde prömiyer yaptı. Birol Güven’in yazdığı, Galip Erdal’ın yönettiği oyunda başrolleri paylaşan Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler duygularını, “Çok mutlu ve heyecanlıyız. İlk oyunumuzda bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz” diyerek dile getirdi.

SANAT DÜNYASI AKIN ETTİ

Oyunu izleyenler arasında Erdil Yaşaroğlu, Arzum Onan, Cansel Elçin ve Deniz Uğur gibi pek çok sanatçı vardı. Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler’le 2 yıl boyunca aynı dizide rol alan Özcan Deniz de seyirciler arasındaydı. Bursa’da seti olan Deniz, son anda oyuna yetişerek koşar adım salona giriş yaptı.

‘Doğum yaklaştıkça heyecanlanıyorum’

Oyunu izleyenler arasında Hatice Şendil-Burak Sağyaşar çifti de vardı. 6 aylık hamile olan Şendil, “Zor bir hamilelik geçirmiyorum, eşim bana çok yardımcı oluyor. Gün yaklaştıkça tatlı bir heyecan başlıyor” dedi. 

HT MAGAZİN

 

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