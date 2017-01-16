MAGAZİN
Nurgül Yeşilçay'a 2 gece için 200 bin lira
16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:58:19 | Güncelleme: 17:29:06
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Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Nurgül Yeşilçay için katıldığı festivalde iki gecede 200 bin TL harcandı.
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Nurgül Yeşilçay, Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesine sahip.
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Geçtiğimiz günlerde Dubai’de yapılan Uluslararası Arap Festivali Ödülleri töreninde (DIAFA) en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen Yeşilçay, ödülünü almak üzere gittiği Dubai’de el üstünde tutuldu.
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Dubai'deki lüks bir otelde konaklayan Nurgül Yeşilçay’a tesisin en pahalı odası olan ‘Kraliyet Köprü Suiti’nin tahsis edildiği öğrenildi.
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3 yatak odası, 1 salon, 2 teraslı, özel uşaklı, 1000 metrekare genişliğindeki suitin gecelik fiyatı 100 bin TL.
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