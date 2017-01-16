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Nurgül Yeşilçay'a 2 gece için 200 bin lira

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:58:19

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    Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Nurgül Yeşilçay için katıldığı festivalde iki gecede 200 bin TL harcandı.

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    Nurgül Yeşilçay, Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesine sahip.

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    Geçtiğimiz günlerde Dubai’de yapılan Uluslararası Arap Festivali Ödülleri töreninde (DIAFA) en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen Yeşilçay, ödülünü almak üzere gittiği Dubai’de el üstünde tutuldu.

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