MAGAZİN
Reina saldırganının yakalanmasına ünlülerin yorumları
17 Ocak 2017 Salı, 09:52:04 | Güncelleme: 10:18:53
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ŞAHAN GÖKBAKAR
Türk Polisi Yakalaaar!!! Helal olsun size! #reinateröristi
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GÜL GÖLGE SAYGI
Ne demişler..Türk polisi yakalar
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DEMET AKALIN
Dev bir moral konseri yapalim polislerimize herkes gelsin sarkicilar birer sarki soylesin dizi sanatcilar sunsun valla biseyler yapalim haklarini odiyemicekmisiz gibime geliyoo
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BERKAY
#TürkPolisiYakalar Şimdi şov başlıyor senin için kansız şerefsiz..!!
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HARİKA AVCI
Allahım çok büyük o kadar masum insanları öldürdü kansız şerfsiz helal olsun tüm emniyet güçlerimize
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ÖZGE ULUSOY
Reina canisi yakalandi...Helal olsun #buvatanbolunmez
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YEŞİM SALKIM
Ve sonuç yakalandı… Biz ne dedik yanınıza kalmayacak dedik hainler…. Bak şimdi bizim emniyetimiz seni bir güzel… paket
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SUZAN KARDEŞ
Vicdansız yakalandı çok şükür
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EBRU POLAT
Emniyet ve istihbarat teşkilatlarımıza teşekkür ederiz. Umarım en ağır şekilde cezalandırılır.
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IŞIN KARACA
Senin acı çektiğin günler Yen'i başlıyor pislik
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BÜLENT SERTTAŞ
Reina katili bu aşağılık köpeği yakalayan tüm EMNİYET Teşkilatını canı gönülden kutluyorum