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Reina saldırganının yakalanmasına ünlülerin yorumları

17 Ocak 2017 Salı, 09:52:04

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    ŞAHAN GÖKBAKAR
    Türk Polisi Yakalaaar!!! Helal olsun size! #reinateröristi

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    GÜL GÖLGE SAYGI
    Ne demişler..Türk polisi yakalar

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    DEMET AKALIN
    Dev bir moral konseri yapalim polislerimize herkes gelsin sarkicilar birer sarki soylesin dizi sanatcilar sunsun valla biseyler yapalim haklarini odiyemicekmisiz gibime geliyoo

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YORUMLAR 2
  • Misafir 14 dakika önce
    polisimle gurur duyuyorum, yakalanmasında emeği geçen herkese bin kere teşekkürler
  • Misafir 50 dakika önce
    İyiki varsınız,allahınıza kurban.!!
  • Misafir 2 saat önce
    helal olsun polisimize, onlar için ne yapsak haklarını ödeyemeyiz, vatan polise askere her zaman minnettardır
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