Ünlü şarkıcı Lily Allen'den Nusret paylaşımı

Son dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan olayı olan Nusret Gökçe'nin meşhur tuz dökme sahnesini ünlü şarkıcı Lilly Allen da paylaştı.
Allen, bugün Brexit ile ilgili açıklamalar yapması beklenen İngiltere başbakanı Theresa May’i Nusret’le ti’ye aldı.
Bugün İngiltere'nin Brexit süreci ve sonrasında Avrupa ile ilişkileri küresel piyasaların en önemli gündem maddeleri arasına girmişken, müzik dünyası da bu duruma kayıtsız kalmadı. Daha önce mültecilerle ilgili bir programa katılarak büyük tepki çeken Lily Allen, paylaştığı bir tweet'le 'İngiltere ne olacak' sorusunu sosyal medyada 'Nusreting’ trendiyle değerlendirdi.