Ünlü şarkıcı Lily Allen'den Nusret paylaşımı

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Bugün İngiltere'nin Brexit süreci ve sonrasında Avrupa ile ilişkileri küresel piyasaların en önemli gündem maddeleri arasına girmişken, müzik dünyası da bu duruma kayıtsız kalmadı. Daha önce mültecilerle ilgili bir programa katılarak büyük tepki çeken Lily Allen, paylaştığı bir tweet'le 'İngiltere ne olacak' sorusunu sosyal medyada 'Nusreting’ trendiyle değerlendirdi.



