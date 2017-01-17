Rafet El Roman'ın eski kayınpederinden açıklama

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"Benim için bardağı taşıran son damla '3 çocuk yeter, başka çocuk istemiyorum' demesiydi. Babam da, annem de beni prensesler gibi büyüttü. Ben babamın evinde ne yemek yaptım, ne ev işi... Almanya'da hizmetçi bulma işi çok daha zor. Orada evin bütün işlerini, çocukların bakımını ben üstlendim ve Rafet bana hiç yardım etmedi."