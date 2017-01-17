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Rafet El Roman'ın eski kayınpederinden açıklama

17 Ocak 2017 Salı, 15:30:05

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    Rafet El Roman'ın eski kayınpederi Atilla Kalpakarslan Renkli Sayfalar'a konuk oldu. Baba Kalpakarslan, kızı Ceren'in Rafet El Roman ile olaylı bir şekilde biten evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu.

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    "Kızım Ceren hatalarını yaşayarak öğrendi. Rafet'i Ceren sevdiği için ben de seviyordum. Ben kızımı hizmetçi olsun diye vermedim. Hiçbir yerde karşılaşmadık, karşılaşsak da bir şey olmaz. Ben selam vermem."

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    "Kızım Ceren, Rafet El Roman'ı sevdiği için ona iş ayarladım.Ceren bana 1 yıl boyunca hiçbir şey hissettirmedi. Neler çektiğinen hiç haberimiz olmadı."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 33 dakika önce
    şaşırmadım
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