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Hande Doğandemir
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Hande Doğandemir, kavga haberlerini yalanladı

Mert Fırat ile aşk yaşayan Hande Doğandemir, bu sabah çıkan 'kavga ettiler' haberlerine açıklık getirdi

17 Ocak 2017 Salı, 15:36:19 Güncelleme: 15:38:59

Hande Doğandemir ve Mert Fırat'ın aşk yaşadığı iddia edilmiş, çiftten bu iddialara yalanlama gelmemişti.

Bu sabah çıkan haberlere göre; çiçeği burnunda çift önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda yakın dostlarıyla eğlenmeye gitmiş.

BARDAK FIRLATTI

Dedikodulara göre Hande Doğandemir, mekandaki genç kızların Mert Fırat'a ilgi göstermesine kızarak olay çıkartmıştı. Uyarılara rağmen Mert Fırat, hayranlarıyla yakından ilgilenmeye devam edince Doğandemir çileden çıktı ve ikili arasında tartışma başladı. Yakın dostlarının güçlükle ayırdığı ikiliden Doğandemir'in tartışma sırasında sevgilisine bardak fırlattığı da söylenmişti.

Hakkında çıkan haberleri okuyan güzel oyuncu sosyal medyasından yaptığı paylaşımla haberleri yalandı.

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