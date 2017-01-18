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Yasemin Özilhan'ın paylaşımına kayınvalidesinden tepki

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:29:29

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    Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile çektiği fotoğrafı önceki gün Instagram hesabında paylaştı.

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    Zafer işareti yaparak poz veren ikilinin bu fotoğrafına mesaj yağdı.

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    Bir kullanıcı, 'Yaptığınız hareket İngiltere'de küfür diye algılanıyor. Barış işareti yapacaksanız eliniz içeri doğru değil, dışarı doğru olması gerekiyor; uyarmak istedim' dedi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 57 saniye önce
    ne kadar yakışıyorlar ve tatlılar..
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