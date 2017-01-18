Batman soruları Ben Affleck'i isyan ettirdi

Hollywood'un son dönemdeki en popüler isimlerinden Ben Affleck, yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü üstleneceği yeni Batman filmiyle ilgili sorulardan çok sıkıldığını açıkladı.
Şu sıralar yönetmenliğini üstlendiği ‘Live By Night’ filminin tanıtım turnesiyle meşgul olan Affleck, “Nereye gitsem herkes Batman’i soruyor. ‘Live By Night’tan bahseden yok. Bu çok can sıkıcı.
Batman’le ilgili çalışmalar sürüyor. Harika bir film olması için elimizden geleni yapıyoruz. Harika olması için zamana ihtiyacı var” sözleriyle üzerindeki baskıdan sıkıldığını ifade etti.