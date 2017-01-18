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Batman soruları Ben Affleck'i isyan ettirdi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:27:31

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    Hollywood'un son dönemdeki en popüler isimlerinden Ben Affleck, yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü üstleneceği yeni Batman filmiyle ilgili sorulardan çok sıkıldığını açıkladı. 

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    Şu sıralar yönetmenliğini üstlendiği ‘Live By Night’ filminin tanıtım turnesiyle meşgul olan Affleck, “Nereye gitsem herkes Batman’i soruyor. ‘Live By Night’tan bahseden yok. Bu çok can sıkıcı.

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    Batman’le ilgili çalışmalar sürüyor. Harika bir film olması için elimizden geleni yapıyoruz. Harika olması için zamana ihtiyacı var” sözleriyle üzerindeki baskıdan sıkıldığını ifade etti.

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