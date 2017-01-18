Afra Saraçoğlu mahkemelik oldu

Esra Fişekçioğlu Maeyer, 14 yaşındayken ajansına eğitmek için aldığı Saraçoğlu'nun 5 yıl süreyle başka bir ajansla çalışamayacağını ve 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle sözleşmeyi feshedemeyeceğini iddia etti.



Dilekçede "Sözleşmede velisi olarak annesinin imzası vardır. Maeyer, Saraçoğlu'nu eğitmiş ve ünlenmesi için ilk gelen dizi teklifine izin vermiştir. Ancak davalı oynadığı diziden sonra ünlenmiş ve Özcan Deniz'den gelen teklif sonrası sözleşmeyi feshetmiştir. Bu vefasızca gerçekleştirilen bir eylemdir" denildi.



İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre; Maeyer ile Saraçoğlu arasında 2012'de 5 yıllık sözleşme imzalandı.

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