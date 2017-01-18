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Şahan Gökbakar Recep İvedik 5
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Şahan'dan tepki çeken o sahne ile ilgili flaş karar

Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5 filminin fragmanında tepki çeken boks sahnesini filmden çıkardığını açıkladı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 19:41:41 Güncelleme: 20:08:31 HABERTURK.COM

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar geçtiğimiz günlerde Recep İvedik 5 filminin fragmanını izleyicinin beğenisine sundu. Fragmanda Azeri bir boksör ile Recep İvedik karakterinin konuşmaları bazı çevreler tarafından tepki topladı.

Ünlü oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yayınladığı bir videoyla bu tartışamalara son noktayı koydu ve söz konusu sahnenin filmden çıkarıldığını açıkladı.

Gökbakar, yaptığı paylaşımda ""Herkese merhabalar. Recep İvedik 5'in fragmanını yayınladık iki gün evvel ve çok büyük bir ilgiyle karşıladınız. 10 milyonu aşkın bir izlenme ile şuan da bizi onurlandırdınız. Çok teşkkür ederiz. Bir ikinci konuysa fragmandan bir sahne ile ilgili çirkin bir polemik başladı. Ben filimlerimi gülmek için ve güldürmek için yapıyorum.Her zaman böyle yaptım. Dolayısıyla bir tek Azerbaycan Türkü kardeşimin bile hoşnutsuzluğu benim gönlümü yaralar, benim de hoşuma gitmez. Seve seve bu filmimden bu bölümü, bu sahneyi çıkartıyorum. Hem böylece kardeşliğimin dostluğumun mertçe bir kanıtı olsun bu size, hem de kötü niyetle art niyetle filmimin üzerine gitmeye çalışan insanların da oyunu bozulmuş olsun. Hepinizi çok seviyorum, kendinize çok iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Tüm Türk milletini saygıyla selamlıyorum burdan." dedi.

 

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YORUMLAR 14
  • Misafir 20 dakika önce
    adamsınnn
  • Misafir 24 dakika önce
    Helal olsun
  • Misafir 29 dakika önce
    bravo
  • Misafir 32 dakika önce
    Çıkarılmasına gerek yoktu bence. Komik bir sahne. Duygusala bağlayıp abartmamak lazim.
  • Misafir 32 dakika önce
    helalin var
  • Misafir 33 dakika önce
    helal sana tam benim gibi bi adamsin
  • Misafir 41 dakika önce
    Oyunları bozmak lazım
  • Misafir 44 dakika önce
    adamsın
  • Misafir 44 dakika önce
    Helal sana Şahan şaaahanesin :)
  • Misafir 1 saat önce
    Azeriler türkler gibi düşünmeli !
Kalan karakter : 300
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