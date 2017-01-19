Ferman Toprak: Menajerim beni öldürmek istiyor!

19 Ocak 2017 Perşembe, 10:12:18 | Güncelleme: 10:16:43
1
1|7
Şarkıcı Ferman Toprak, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
2
2|7
Ferman Toprak'ın aracı 13 Ekim gecesi Şişli'de sahneye çıktığı gece kulübünün önünde kurşunlandı.
3
3|7
Seyir halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu Toprak'ın lüks otosuna 10 kurşun isabet etti. Olay sonrası saldırgan ya da saldırganlar kayıplara karıştı.
HABERİN DEVAMI
4
4|7
Sabah'ın haberine göre; Toprak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığa'na başvuru yaparak suç duyurusunda bulundu. Ünlü türkücü aracını; eski menajeri İsmet Günbeyi'nin, kendisini öldürtme maksadıyla kurşunlattığını iddia etti. Eski menajer hakkında soruşturma başlatıldı.