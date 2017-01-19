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Ferman Toprak: Menajerim beni öldürmek istiyor!

19 Ocak 2017 Perşembe, 10:12:18

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    Şarkıcı Ferman Toprak, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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    Ferman Toprak'ın aracı 13 Ekim gecesi Şişli'de sahneye çıktığı gece kulübünün önünde kurşunlandı.

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    Seyir halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu Toprak'ın lüks otosuna 10 kurşun isabet etti. Olay sonrası saldırgan ya da saldırganlar kayıplara karıştı.

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