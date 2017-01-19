Demet Akalın: Hülya Avşar’ı yeniden yaratacağım

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Hülya Avşar’ın yeni bir programa başlayacağını belirten Akalın, “Hülya’ya, ‘Bırak sana bir single yapayım, harika bir şey olacak’ dedim ve kabul etti. Bu single ile Hülya’yı yeniden yaratacağım, Hülya’yı patlatacağım. Onun bende inanılmaz güzel bir yeri vardır. Gazino serüvenimde çok önemli bir yeri vardır. Bana çok omuz vermiştir destek olmuştur, ben de onun için bomba şarkılar buldum. Artık bunu da değerlendiremezse bilemem valla" ifadelerini kullandı. (Sözcü)