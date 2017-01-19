5 yıl önce boşanan Sema Şimşek ile Burak Hakkı oğulları için buluştu. Sema Şimşek ile Burak Hakkı 10 yıllık evliliklerini oğulları Rüzgar'a rağmen 2012'de sonlandırmıştı. Dost kalmayı başarabilen ikili, Rüzgar'ın doğum günü için bir araya geldi.

Sema Şimşek, eski eşi ve oğluna sarıldığı fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Rüzgar'ımın babası gerçek doğum gününde şehir dısında olacağından erken bir kutlama yaptık. Rüzgâr'ımın annesi ve babası olarak dostça son nefesinize kadar cocugumuzun yanında olacağımızın kanıtıdır bu fotoğraf. Çünkü biz mutlu bir çocuk yetiştiriyoruz.