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Metin Sarp
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Ünlü yapımcı Metin Sarp hayatını kaybetti

Burhan Çaçan, Vahdet Vural gibi çok sayıda ismi üne kavuşturan yapımcı Metin Sarp hayatını kaybetti

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:42:27 Güncelleme: 14:45:10

Sarp Müzik ve Pera Müzik’in sahibi Metin Sarp, kanser hastalığı nedeni ile 57 yaşında vefat etti. Kötü haberi sanat camiasına ses sanatçısı Onur Akay Instagram hesabından duyurdu.

Akay, “Bir süre önce kanser hastalığına yakalanan ünlü müzik yapımcısı Metin Sarp, 4 aydır verdiği yaşam mücadelesini 16 Ocak 2017’de kaybetti ve dün son yolculuğuna uğurlandı. Yeni Kozlu Mezarlığı'na defnedilen Metin Sarp 57 yaşındaydı. Burhan Çaçan, Vahdet Vural gibi çok sayıda ismi üne kavuşturmuştu. Zerin Özer, Alpay ve Müslüm Gürses gibi isimlerle ise çok uzun süre çalışmıştı. Mekânı cennet olsun inşallah.” İfadelerini kullandı ve Metin Sarp’ın cenazesinde çekilen fotoğrafı paylaştı.

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