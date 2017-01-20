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Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan kavga etti!

20 Ocak 2017 Cuma, 09:37:13

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    Gülben Ergen ile 2012'de boşandığı Mustafa Erdoğan önceki gün oğulları Atlas'ın 10. yaş günü partisi için Ortaköy'deki bir mekanda buluştu.

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    Davette eski çiftin annebabaları da vardı. Ancak Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan partide önce tartışmaya başladı sonra kavga etti.

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    Atlas, Ares ve Güney’i bakıcıları uzaklaştırdı. Bu gerginlik Instagram’a da taşındı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 saat önce
    düşünemiyorum
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