Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan kavga etti!

20 Ocak 2017 Cuma, 09:37:13 | Güncelleme: 09:53:55
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Gülben Ergen ile 2012'de boşandığı Mustafa Erdoğan önceki gün oğulları Atlas'ın 10. yaş günü partisi için Ortaköy'deki bir mekanda buluştu.
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Davette eski çiftin annebabaları da vardı. Ancak Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan partide önce tartışmaya başladı sonra kavga etti.
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Atlas, Ares ve Güney’i bakıcıları uzaklaştırdı. Bu gerginlik Instagram’a da taşındı.
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DİKKAT ÇEKTİ
Gülben Ergen kavgaya rağmen Instagram’da bir aile fotoğrafı paylaştı. Bu karede Mustafa Erdoğan’ın da olmasına dikkat çekti.
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Mustafa Erdoğan'ın paylaştığı karede Gülben Ergen yok. Buna karşı Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen’in olmadığı, yalnızca 3 oğlu ile çektirdiği fotoğrafı Instagram sayfasına koydu. Bu duruma Gülben Ergen çok kızdı.
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İki fotoğraf arasındaki fark tarafların takipçilerinin dikkatinden de kaçmadı. (Posta)