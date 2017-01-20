Kenan İmirzalıoğlu'ndan örnek davranış

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Takvim'in haberine göre İstanbul'un çeşitli semtlerinde çok sayıda gayrimenkulü olan Kenan İmirzalıoğlu, Cihangir'deki 2 adet dairesinin kirasıyla şehit ailelerinin yüzünü güldürdü. İmirzalıoğlu, aylık kirası 5 bin dolar (yaklaşık 20 bin lira) ile 6 bin dolar (yaklaşık 23 bin lira) olan dairelerden elde ettiği geliri ömür boyu olmak üzere 2 şehit ailesine bağışladı.