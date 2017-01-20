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Kenan İmirzalıoğlu'ndan örnek davranış

20 Ocak 2017 Cuma, 09:54:52

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    Eğitim ve ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarla gönüllerde taht kuran Kenan İmirzalıoğlu, bir kez daha alkışlanacak bir harekete imza attı.

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    Daha önce Cihangir'deki bir ilkokula kütüphane yaptırarak eğitime destek veren başarılı oyuncu, geçen yıl Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmüştü. Marmaris'te gizlice kurban kestirip etini köy halkına dağıtan İmirzalıoğlu'nun yardımları bununla sınırlı değil…

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    Yaptığı iyilikleri büyük bir gizlilikle gerçekleştiren ünlü oyuncunun geçtiğimiz ay 2 şehit ailesine maddi yardım için kolları sıvadığı ortaya çıktı.

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YORUMLAR 20
  • Misafir 20 dakika önce
    siz ne gördünüz ben göremedim bu yapılan işler insan görevi artı birşey değil.
  • Misafir 33 dakika önce
    adamın dibisin.
  • Misafir 46 dakika önce
    allah ona daha çok versin.helal olsun
  • Misafir 48 dakika önce
    Allah razı olsun.Yüce Allah bağışladığının fazlasını versin.
  • Misafir 51 dakika önce
    sağ elin verdiğini sol el görmemeli....
  • Misafir 52 dakika önce
    Veren el'den allah razı olsun.Yardımın gizli olanı en hayırlısıdır.
  • Misafir 1 saat önce
    adamsın
  • Misafir 1 saat önce
    adam sın
  • Misafir 1 saat önce
    helal olsun herkese örnek davranıs.
  • Misafir 1 saat önce
    gerçekten büyük bi insanmış Helal Olsun
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