Kenan İmirzalıoğlu'ndan örnek davranış

Eğitim ve ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarla gönüllerde taht kuran Kenan İmirzalıoğlu, bir kez daha alkışlanacak bir harekete imza attı.
Daha önce Cihangir'deki bir ilkokula kütüphane yaptırarak eğitime destek veren başarılı oyuncu, geçen yıl Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmüştü. Marmaris'te gizlice kurban kestirip etini köy halkına dağıtan İmirzalıoğlu'nun yardımları bununla sınırlı değil…
Yaptığı iyilikleri büyük bir gizlilikle gerçekleştiren ünlü oyuncunun geçtiğimiz ay 2 şehit ailesine maddi yardım için kolları sıvadığı ortaya çıktı.