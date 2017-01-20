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“Güldür Güldür Show”da İzdivaç komedisi

20 Ocak 2017 Cuma, 10:02:21

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    Ünlü popçu Emre Aydın’ın konuk olacağı “Güldür Güldür Show”un bu bölümüne, izdivaç programlarının tiye alındığı kahkaha dolu skeç damga vuracak

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    SHOW TV’nin kahkaha garantili programı “Güldür Güldür Show”, birbirinden komik skeçlerle takipçilerine yine haftanın tüm yorgunluğunu unutturacak.

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    Emre Aydın’ın konuk olup şarkılarıyla renk katacağı program, “Yeni bir apartmana taşınan Şevket ve eşi Mehtap’ın başına, baş sağlığı ziyaretinde neler gelecek?” konulu skeçle başlayacak.

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