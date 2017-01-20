“Güldür Güldür Show”da İzdivaç komedisi

20 Ocak 2017 Cuma, 10:02:21 | Güncelleme: 10:09:44
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Ünlü popçu Emre Aydın’ın konuk olacağı “Güldür Güldür Show”un bu bölümüne, izdivaç programlarının tiye alındığı kahkaha dolu skeç damga vuracak
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SHOW TV’nin kahkaha garantili programı “Güldür Güldür Show”, birbirinden komik skeçlerle takipçilerine yine haftanın tüm yorgunluğunu unutturacak.
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Emre Aydın’ın konuk olup şarkılarıyla renk katacağı program, “Yeni bir apartmana taşınan Şevket ve eşi Mehtap’ın başına, baş sağlığı ziyaretinde neler gelecek?” konulu skeçle başlayacak.
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“Evle Beni programında neler oluyor?”, “Program sunucusu Yeter tribün seyircisi Bilal’e eş bulabilecek mi?” sorularının yanıt bulacağı skeçle devam edecek programda espri bombardımanı, “Mesut’un evine yerleşen Yeter’in amacı ne olabilir?”,
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“Emeklilik hayali evini yeniden yapmak olan Bilal’in evini televizyon programı sunucusu ve iç mimar İsmail’in programı yaparsa nasıl olur?” konulu skeçlerle sürecek.