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Murat Cinpir
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Podyum efsanelerini buluşturan defile

Modacı Murat Cinpir, bu yıl dördüncü kez yapılan Fashionist kapsamında önceki gün bir defile düzenledi

20 Ocak 2017 Cuma, 12:12:13 Güncelleme: 12:23:10

Gerçekleşen defilede Alona, Beril Önder, Begüm Özbek, Bilge Kara, Canan Mutluer, Ceylan Saner, Çağla Şıkel, Deniz Pulaş, Ebru Güzel, Ebru Ürün, Güner Özkul, Janset ve Sema Şimşek gibi tanınmış isimler görev aldı.

25 parçanın görücüye çıktığı ‘XCLSV’ defilesinin sonunda podyuma çıkan Cinpir, “Defilede podyuma taşınan koleksiyon, ülke şartlarındaki gerginliğe karşı ayakta durmanın ve el ele vermenin çıkar yol olduğuna inanan bir kadronun eseri. Ticari kaygılara kapılmadan koleksiyonu sunan ve ‘hayata sahip çıkmak’ için yürüyen herkese teşekkür ederim” dedi.

HT MAGAZİN

 

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