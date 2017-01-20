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Arda Turan: Beyoğlu’nda bir kızla çarpışıyorsun ve...

20 Ocak 2017 Cuma, 13:02:55

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    Barcelonalı futbolcu Arda Turan, Alem Dergisi'ne verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

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    2014-2016 arasında Aslıhan Doğan ile aşk yaşayan Arda Turan şu an yalnız olduğunu da söyledi.

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    İşte Arda'nın açıklamaları:

    * “Aile kurmayı istiyorum. Bunlar çok kritik ve değerli kararlar. Doğru zamanda doğru insanla verilmesi gerek. Her verdiğim kararın da isabetli olduğunu düşünmüyorum.”

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