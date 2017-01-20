Ünlülerin Instagram paylaşımları

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ELİZ SAKUÇOĞLU

Bir Kickbox antrenmanı daha sona erer , acaba hangi biri daha çok çekti, dizlerim kum torbasından mı yoksa kum torbası dizlerimden mi. Neyse konumuz da o değil aslında sizinle yine çok sevdiğim bir sözü paylaşmak istedim : "Kendi tarihimin en büyük ayaklanmasını başlatıyorum. Ey kendim! Bana hazırlan kendime geliyorum!" Kendinizden vazgeçmeyin ve değerinizin farkına varın...