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Ünlülerin Instagram paylaşımları

20 Ocak 2017 Cuma, 14:38:29

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    ÇAĞLA ŞIKEL

    Bundan daha güzel bir mutluluk bilen? Tüm yavruları ve oğlanlarımı gönülden tebrik ederim. Başarılarınız daim olsun... Oğluma not: Yanında olabildiğim için çok mutluyum hemde çok... Arada kitap kurdu madalyamızıda aldık bizden mutlusu yok

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    CANSU DERE

    Karne günü

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    ELİZ SAKUÇOĞLU

    Bir Kickbox antrenmanı daha sona erer , acaba hangi biri daha çok çekti, dizlerim kum torbasından mı yoksa kum torbası dizlerimden mi.  Neyse konumuz da o değil aslında sizinle yine çok sevdiğim bir sözü paylaşmak istedim : "Kendi tarihimin en büyük ayaklanmasını başlatıyorum. Ey kendim! Bana hazırlan kendime geliyorum!"  Kendinizden vazgeçmeyin ve değerinizin farkına varın...

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