Ünlülerin Instagram paylaşımları

ÇAĞLA ŞIKEL
Bundan daha güzel bir mutluluk bilen? Tüm yavruları ve oğlanlarımı gönülden tebrik ederim. Başarılarınız daim olsun... Oğluma not: Yanında olabildiğim için çok mutluyum hemde çok... Arada kitap kurdu madalyamızıda aldık bizden mutlusu yok
CANSU DERE
Karne günü
ELİZ SAKUÇOĞLU
Bir Kickbox antrenmanı daha sona erer , acaba hangi biri daha çok çekti, dizlerim kum torbasından mı yoksa kum torbası dizlerimden mi. Neyse konumuz da o değil aslında sizinle yine çok sevdiğim bir sözü paylaşmak istedim : "Kendi tarihimin en büyük ayaklanmasını başlatıyorum. Ey kendim! Bana hazırlan kendime geliyorum!" Kendinizden vazgeçmeyin ve değerinizin farkına varın...